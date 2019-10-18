В Бейруте силовики разогнали демонстрацию слезоточивым газом, сообщили СМИ

ДАМАСК, 18 окт – РИА Новости. Ливанские силы безопасности применили в пятницу вечером слезоточивый газ для разгона демонстрации в центре Бейрута, передает телеканал Ливанские силы безопасности применили в пятницу вечером слезоточивый газ для разгона демонстрации в центре Бейрута, передает телеканал al-Mayadeen

Протесты в пятницу охватили Бейрут и ряд других городов, в том числе на востоке страны в долине Бекаа. Протестующие перекрыли ключевые трассы, в том числе ведущие в аэропорт Бейрута и в Дамаск, и жгут покрышки. В центре Бейрута начались столкновения демонстрантов с силовиками с использованием коктейлей Молотова и светошумовых гранат.

"Силы по борьбе с мятежами применили гранаты со слезоточивым газом и водяные пушки для разгона демонстрации", - передает корреспондент канала.

Телеканал демонстрирует кадры с площади Рияда Солха, на которой после разгона демонстрации не осталось никого из протестующих, но по состоянию на 20.05 на площади вновь появились демонстранты, которые и сами используют гранаты.

В субботу, как и в пятницу, из-за протестов будут закрыты школы и банки по всему Ливану.

Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил в пятницу в ходе первого выступления с начала охвативших страну протестов против ухудшения экономической ситуации, что дает 72 часа правительству на ответы на его вопросы относительно решений кризиса.

Кабинет министров Ливана ранее одобрил введение налога на использование приложений для разговоров по интернету типа WhatsApp (6 долларов в месяц), а также налога на табачную продукцию (около 1,3 доллара за импортную пачку, 0,5 долларов - за местную). Также планируется увеличение НДС до 15% к 2022 году. Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр в ночь на пятницу объявил об отмене "налога на WhatsApp", однако протесты не прекратились.

В четверг в Бейруте и ряде крупных городов начались массовые демонстрации, перешедшие в беспорядки и столкновения с силами безопасности. Ливанская полиция применила слезоточивый газ для разгона активистов в центре города. По данным местных СМИ, пострадали не менее 60 человек, включая сотрудников полиции. Сообщалось о гибели двух иностранных рабочих.

Демонстранты призывают к отставке правительства и улучшению экономической ситуации в стране.

Президент Ливана Мишель Аун в четверг заявил, что государство страдает от финансовой блокады и санкций. Ощущается дефицит валюты в банковском секторе.