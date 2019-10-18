Данные о захоронениях времен ВОВ в Подмосковье оцифруют

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Все захоронения участников Великой Отечественной войны в Московской области приведут в порядок, а данные о них внесут в электронную базу. Об этом сообщил телеканал Все захоронения участников Великой Отечественной войны в Московской области приведут в порядок, а данные о них внесут в электронную базу. Об этом сообщил телеканал "360"

Благоустройство проходит в рамках проекта "Помним". К 9 Мая планируется привести в хорошее состояние все военные памятники. Солнечногорск станет первым городом – участником акции.

Представители проекта будут работать с поисковиками и волонтерами, которым поручат обойти все кладбища. После облагораживания специалисты занесут данные о захоронениях в базу. Сейчас оцифровано 3057 памятников, однако пока неизвестно, сколько всего в области воинских захоронений.

"Мы постараемся восстановить и оцифровать все воинские захоронения", – рассказал Александр Коган, советник губернатора Подмосковья.

Помимо благоустройства и оцифровки всех объектов активисты будут встречаться с подмосковной молодежью. К проекту привлекут около 3,5 тысячи школ и детских садов, более 320 тысяч предприятий.