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РИА Новости
Новости Подмосковья

Данные о захоронениях времен ВОВ в Подмосковье оцифруют

20:24 18.10.2019
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© РИА Новости / Александр КондратюкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Все захоронения участников Великой Отечественной войны в Московской области приведут в порядок, а данные о них внесут в электронную базу. Об этом сообщил телеканал "360".
Благоустройство проходит в рамках проекта "Помним". К 9 Мая планируется привести в хорошее состояние все военные памятники. Солнечногорск станет первым городом – участником акции.
Представители проекта будут работать с поисковиками и волонтерами, которым поручат обойти все кладбища. После облагораживания специалисты занесут данные о захоронениях в базу. Сейчас оцифровано 3057 памятников, однако пока неизвестно, сколько всего в области воинских захоронений.
"Мы постараемся восстановить и оцифровать все воинские захоронения", – рассказал Александр Коган, советник губернатора Подмосковья.
Помимо благоустройства и оцифровки всех объектов активисты будут встречаться с подмосковной молодежью. К проекту привлекут около 3,5 тысячи школ и детских садов, более 320 тысяч предприятий.
Проект "Помним" поддержали члены партии "Единая Россия" и герои России – заслуженные военные летчики, строители БАМ и обладатели госнаград.

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