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РИА Новости

Голикова сообщила о выделении средств на создание онкоцентра в Воронеже

20:22 18.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 25 июля 2019
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 25 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Федеральный бюджет выделит в 2020 году 1,1 миллиарда рублей на строительство в Воронеже онкологического центра, сообщила журналистам в ходе рабочей поездки в Воронеж вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы с губернатором сегодня приняли решение, что, начиная с 2020 года, федерация будет финансировать строительство онкологического центра в Воронеже. Предполагается, что уже в 2020 году из федерального бюджета на эти цели будет направлено почти миллиард 100 миллионов рублей", - сказала Голикова.
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Татьяна ГоликоваВоронежРоссияОбщество
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