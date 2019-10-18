Голикова сообщила о выделении средств на создание онкоцентра в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Федеральный бюджет выделит в 2020 году 1,1 миллиарда рублей на строительство в Воронеже онкологического центра, сообщила журналистам в ходе рабочей поездки в Воронеж вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Мы с губернатором сегодня приняли решение, что, начиная с 2020 года, федерация будет финансировать строительство онкологического центра в Воронеже. Предполагается, что уже в 2020 году из федерального бюджета на эти цели будет направлено почти миллиард 100 миллионов рублей", - сказала Голикова.