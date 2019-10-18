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РИА Новости

В Москве оценили слова Лукашенко о "барьерах" в ЕАЭС со стороны России

20:20 18.10.2019 (обновлено: 22:05 18.10.2019)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". 12 июля 2019
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске. 12 июля 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В правительстве России считают странными заявления Александра Лукашенко о неких "сдерживающих мерах" по отношению к белорусским продуктам питания со стороны Москвы, заявил источник в кабмине.
Во время посещения Академии управления при президенте в Минске Лукашенко заявил, что "мы так и не преодолели барьеры, которые должны были преодолеть, создавая ЕАЭС". По его мнению, после формирования ЕАЭС, в основном со стороны России, стали появляться определенные сдерживающие меры, например, по отношению к белорусским продуктам питания.

"Довольно странно слышать подобного рода заявления, поскольку всем хорошо известно, и это зафиксировано в материалах встреч на уровне министров и глав правительств стран ЕАЭС, что именно Белоруссия наиболее часто блокирует решения, касающиеся общего рынка евразийского союза", — сказал источник.

По его словам, это касается таких товарных групп, как алкоголь, табак, сельскохозяйственная техника.
Источник отметил, что со стороны Белоруссии заблокировано утверждение льготного порядка ввоза товаров на территорию ЕАЭС в рамках реализации инвестиционных проектов.
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"Из-за позиции Минска также не утверждены правила определения происхождения товаров. Кроме того, в Белоруссии существуют и административные ограничения для товаров из ЕАЭС. Эти товары не допускают к госзакупкам", — подчеркнул он.
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Правительство РоссииЕвразийский экономический союзАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияЭкономика
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