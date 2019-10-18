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РИА Новости
Воронежская область

В Воронежской области может появиться агробиотехнопарк

19:32 18.10.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков во время пресс-конференции о IX Всероссийском фестивале NAUKA 0+
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков во время пресс-конференции о IX Всероссийском фестивале NAUKA 0+
© РИА Новости / Нина Зотина
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ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Создание агробиотехнопарка запланировано в Воронежской области, сообщает правительство региона.
Совещание, посвященное созданию агробиотехнопарка на территории Воронежской области, провел 18 октября в Воронеже министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. В совещании участвовали заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов, заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов, представители вузов, научного сообщества, руководители предприятий агропромышленного комплекса региона.
Открывая совещание, Котюков выразил уверенность в необходимости создания агробиотехнопарков. "Мы активно сейчас формируем научно-образовательные центры в стране, и часть таких центров точно сможет выйти на мировой уровень. Для того чтобы этот уровень инфраструктурно поддерживать, мы имеем несколько форматов. Один из таких форматов – это агробиотехнопарк. Мы ожидаем, что таких площадок мы сможем сформировать не менее пяти в стране, и каждая – с оборотом не менее 1 миллиарда рублей", – сказал Котюков.
Увайдов отметил хороший потенциал агропромышленного комплекса Воронежской области. "Самая главная идея, которую мы вынашиваем, – объединить усилия двух ведомств, объединить усилия региональной власти, объединить усилия с бизнесом, который сегодня работает на территории Воронежской области. Некоторые из представленных здесь компаний – уже российского масштаба. Мы на примере Воронежской области должны показать, что это возможно. Сама конструкция должна всем показать, что, объединяя усилия, можно получить результат, который будет работать не только на один регион, но и масштабироваться на другие регионы нашей страны", – сказал Увайдов.
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По словам директора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования РФ Вугара Багирова, агробиотехнопарк – это инновационная площадка, где теоретические знания будут трансформироваться в прикладную плоскость, конкретные технологии.
"Мы видим перспективу развития аграрного сектора в том, что наука, образование и бизнес будут в едином формате одной площадки", – отметил Багиров.
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