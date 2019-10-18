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РИА Новости

В Газе почти 70 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными

19:28 18.10.2019
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© AP Photo / Majdi MohammedСтолкновения палестинце с израильтянами
Столкновения палестинце с израильтянами
© AP Photo / Majdi Mohammed
Столкновения палестинце с израильтянами. Архивное фото
ГАЗА, 18 окт - РИА Новости. Число палестинцев, пострадавших в пятницу в столкновениях с израильскими военнослужащими в секторе Газа, возросло до 69, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.
"Шестьдесят девять палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими на восточных границах анклава, в том числе двадцать шесть были ранены боевыми пулями", - заявил РИА Новости Ашраф аль-Кидра.
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Пресс-секретарь ХАМАС Хазем Касем заявил на пресс-конференции на границах сектора Газа, что "марши возвращения будут продолжаться до полной реализации их целей".
"Наш народ должен получить право жить в условиях свободы и достоинства, путём снятия блокады с сектора Газа", - сказал он.
Это уже 79-я пятница протестов палестинцев в секторе Газа. Протесты сопровождаются столкновениями с израильскими войсками. С 30 марта 2018 года они унесли жизни 314 человек. Израильские военные объясняют использование оружия против активных участников волнений необходимостью защиты границы.
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