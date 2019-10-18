В Газе почти 70 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными

ГАЗА, 18 окт - РИА Новости. Число палестинцев, пострадавших в пятницу в столкновениях с израильскими военнослужащими в секторе Газа, возросло до 69, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.

"Шестьдесят девять палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими на восточных границах анклава, в том числе двадцать шесть были ранены боевыми пулями", - заявил РИА Новости Ашраф аль-Кидра.

Пресс-секретарь ХАМАС Хазем Касем заявил на пресс-конференции на границах сектора Газа, что "марши возвращения будут продолжаться до полной реализации их целей".

"Наш народ должен получить право жить в условиях свободы и достоинства, путём снятия блокады с сектора Газа", - сказал он.