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РИА Новости
Республика Татарстан

В Казани создают Евразийское отделение ассоциации World Urban Parks

19:10 18.10.2019
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© РИА Новости / Роман Кручинин / Перейти в фотобанкКазань
Казань
© РИА Новости / Роман Кручинин
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Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Евразийское отделение всемирной ассоциации World Urban Parks будет создано в Казани, соответствующее соглашение подписано в рамках всемирного конгресса World Urban Parks 2019, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
"Было подписано соглашение о создании в Казани Евразийского отделения World Urban Parks. Подписантами выступили председатель Европейского отделения всемирной ассоциации World Urban Parks, президент Ландшафтного института Ирландии Кевин Хэлпенни, помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова, руководитель Центра урбанистики города Нур-Султан Асхат Садуов, партнер бюро Citymakers Петр Кудрявцев. Руководителем филиала назначена Наталия Фишман-Бекмамбетова", - говорится в сообщении.
Город Казань
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Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил уверенность, что новая структура будет работать во благо тех стран, которые вошли в него. "Главное – правильная идеология. Пространства, которые мы создаём, должны быть интересны для людей, каждый человек должен найти что-то интересное для себя. И отделение World Urban Parks, которое будет открыто в Казани, будет способствовать совершенствованию этой работы", - сказал Минниханов.
Заместитель премьера Казахстана Роман Скляр выразил надежду, что в рамках евразийского сотрудничества участники отделения продемонстрируют пример взаимодействия на муниципальном уровне.
Всемирная ассоциация World Urban Parks объединяет профессионалов в сфере общественных пространств и зон отдыха, среди ее членов крупнейшие ассоциации парков Сингапура, Мексики, Ирландии, Австралии и других стран. Штаб-квартира WUP располагается в Новой Зеландии. Организация работает как платформа для консультаций, обмена идеями и опытом среди представителей городской администрации, парков и общественных пространств.
Всемирный конгресс World Urban Parks-2019 проходит в Казани 18-20 октября. Программа форума включает выступления 120 спикеров, больше 30 сессий и пленарных заседаний. На конгрессе рассматриваются лучшие российские и международные подходы и практики по созданию парков и общественных пространств. В числе более тысячи участников конгресса ведущие мировые урбанисты, ландшафтные дизайнеры и градостроители, а также представители госвласти. Главная тема: "Парки и города — развитие в интересах экологической устойчивости и здоровья горожан". Предыдущие конгрессы проходили в Португалии и Австралии.
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