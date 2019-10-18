В Казани создают Евразийское отделение ассоциации World Urban Parks

КАЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Евразийское отделение всемирной ассоциации World Urban Parks будет создано в Казани, соответствующее соглашение подписано в рамках всемирного конгресса World Urban Parks 2019, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

"Было подписано соглашение о создании в Казани Евразийского отделения World Urban Parks. Подписантами выступили председатель Европейского отделения всемирной ассоциации World Urban Parks, президент Ландшафтного института Ирландии Кевин Хэлпенни, помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова, руководитель Центра урбанистики города Нур-Султан Асхат Садуов, партнер бюро Citymakers Петр Кудрявцев. Руководителем филиала назначена Наталия Фишман-Бекмамбетова", - говорится в сообщении.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил уверенность, что новая структура будет работать во благо тех стран, которые вошли в него. "Главное – правильная идеология. Пространства, которые мы создаём, должны быть интересны для людей, каждый человек должен найти что-то интересное для себя. И отделение World Urban Parks, которое будет открыто в Казани, будет способствовать совершенствованию этой работы", - сказал Минниханов.

Заместитель премьера Казахстана Роман Скляр выразил надежду, что в рамках евразийского сотрудничества участники отделения продемонстрируют пример взаимодействия на муниципальном уровне.

Всемирная ассоциация World Urban Parks объединяет профессионалов в сфере общественных пространств и зон отдыха, среди ее членов крупнейшие ассоциации парков Сингапура, Мексики, Ирландии, Австралии и других стран. Штаб-квартира WUP располагается в Новой Зеландии. Организация работает как платформа для консультаций, обмена идеями и опытом среди представителей городской администрации, парков и общественных пространств.