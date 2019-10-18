На Кубани стартовал бизнес-форум "Дело за малым"

"Мы сегодня говорим о человеческом капитале. Это один из главных факторов развития сегодняшней экономики. Что его формирует? Здравоохранение, образование, общество в целом. Нам нужны школы, детские сады, дворцы спорта - в конечном счете все это и делает человеческий капитал дорогостоящим. И сегодня мы должны делать все, чтобы дорого стоить. Это и есть предмет нашей сегодняшней дискуссии", - заявил Кондратьев.