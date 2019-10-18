Трамп обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, и тот по-прежнему привержен прекращению военной операции на севере Сирии.
"Только что говорил с президентом Турции Эрдоганом. Он сказал мне, что имел место небольшой снайперский и минометный огонь, который был быстро подавлен. Он очень хочет, чтобы прекращение огня или приостановка (военной операции - ред.) сработало. Аналогичным образом курды хотят, чтобы это произошло, точно так же, как и окончательное разрешение", - написал Трамп в Twitter.
"У обеих сторон есть добрая воля и очень хороший шанс на успех", - добавил Трамп.
В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.
16 октября, 20:18РИА НовостиТурецкая военная операция "Источник мира"