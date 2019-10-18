Любимов рассказал о преимуществах нацпроектов для регионов

"Только в этом году введено в строй восемь объектов. В течение трех ближайших лет мы планируем построить 19 детских садов и пристроек к ним. Значит, еще около 2 тысяч малышей к концу 2021 года смогут ходить в современные дошкольные учреждения. Это стало реальным благодаря реализации национальных проектов, которые предоставляют колоссальные возможности для развития регионов. Мы должны добиться того, чтобы людям жилось максимально комфортно. Это главная задача, поставленная президентом РФ", – сказал Любимов.