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РИА Новости
Рязанская область

Любимов рассказал о преимуществах нацпроектов для регионов

18:51 18.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Губернатор Рязанской области Николай Любимов
 Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Национальные проекты предоставляют колоссальные возможности для развития регионов страны, заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов на открытии яслей "Дядьковский детский сад".
"Открытие яслей в районе комплексной застройки Дядьковского сельского поселения позволит обеспечить местами в детском саду 60 детей в возрасте до трёх лет. Проект был реализован в рамках национального проекта "Демография". Стоимость объекта составила более 82 миллиона рублей, из них около 57 миллионов – средства федерального бюджета", - говорится в сообщении правительства Рязанской области.
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Любимов осмотрел новые детские площадки и помещения детского сада, оснащенные в соответствии со всеми требованиями комфорта и безопасности. Заведующая детским садом показала главе региона просторные группы с игровыми зонами и спальнями, музыкально-спортивный зал, медицинский блок. В яслях также оборудована интерактивная комната для индивидуальных занятий с самыми маленькими воспитанниками.
Губернатор поздравил коллектив детского сада с началом работы и вручил подарочный сертификат на приобретение развивающих игр. Любимов отметил, что возведение новых дошкольных образовательных учреждений и строительство дополнительных групп в Рязани и Рязанской области продолжится и в дальнейшем.
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"Только в этом году введено в строй восемь объектов. В течение трех ближайших лет мы планируем построить 19 детских садов и пристроек к ним. Значит, еще около 2 тысяч малышей к концу 2021 года смогут ходить в современные дошкольные учреждения. Это стало реальным благодаря реализации национальных проектов, которые предоставляют колоссальные возможности для развития регионов. Мы должны добиться того, чтобы людям жилось максимально комфортно. Это главная задача, поставленная президентом РФ", – сказал Любимов.
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовРязанская областьОбщество
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