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РИА Новости

В Москве ликвидировали пожар в реабилитационном центре для детей

18:46 18.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПожарная техника
Пожарная техника
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пожарная техника. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пожар в социально-реабилитационном центре для детей на северо-востоке Москвы ликвидирован на площади 20 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось о возгорании в подвале реабилитационного центра "Алтуфьево". В целях безопасности из здания вывели 80 детей. В 17.53 пожар удалось локализовать.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
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"В 18.30 ликвидировано на площади 20 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в здании горело "складское имущество".
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