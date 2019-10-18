В Москве ликвидировали пожар в реабилитационном центре для детей

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пожар в социально-реабилитационном центре для детей на северо-востоке Москвы ликвидирован на площади 20 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось о возгорании в подвале реабилитационного центра "Алтуфьево". В целях безопасности из здания вывели 80 детей. В 17.53 пожар удалось локализовать.
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"В 18.30 ликвидировано на площади 20 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в здании горело "складское имущество".