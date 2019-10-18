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РИА Новости
Краснодарский край

Кубань вошла в число лидеров по расселению аварийного фонда

18:45 18.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство многоэтажных домов
Строительство многоэтажных домов
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 18 окт - РИА Новости. Краснодарский край вошел в число лидеров среди российских регионов по расселению аварийного фонда в рамках нацпроекта, говорится в сообщении администрации региона.
"Согласно паспорту федерального проекта, перед краем стояла задача в 2019 году расселить 40 человек из 640 квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда. Нам удалось расселить 168 человек из более чем 2 тысяч квадратных метров. Это позволило превысить показатель по расселяемой площади в 3,6 раза и переселить в 4,2 раза больше человек", - приводятся в сообщении слова министра ТЭК и ЖКХ края Евгения Зименко.
Уточняется, что в 2019 году в программе принимают участие Горячий Ключ, Краснодар, Крымский и Тихорецкий, Кавказский районы.
"За период с 2019-2025 годов планируется расселить почти четыре тысячи человек из более чем 53 тысяч квадратных метров жилья в 135 аварийных домах. Общий объем финансирования мероприятий программы составит порядка 2,6 миллиарда рублей", - поясняют краевые власти.
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