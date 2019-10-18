Кубань вошла в число лидеров по расселению аварийного фонда

"Согласно паспорту федерального проекта, перед краем стояла задача в 2019 году расселить 40 человек из 640 квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда. Нам удалось расселить 168 человек из более чем 2 тысяч квадратных метров. Это позволило превысить показатель по расселяемой площади в 3,6 раза и переселить в 4,2 раза больше человек", - приводятся в сообщении слова министра ТЭК и ЖКХ края Евгения Зименко.