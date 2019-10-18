В Барселоне продавцы сувениров жалуются на падение продаж в дни митингов

БАРСЕЛОНА (Испания), 18 окт — РИА Новости. Продавцы сувенирных магазинов Барселоны рассказали о падении продаж с начала недели, когда начались массовые акции протеста.

"Продажи упали в два раза с начала недели, может, больше", - рассказал РИА Новости продавец одной из сувенирных лавок, расположенной рядом с собором Святого Семейства. Он признался, что настроен пессимистично — протесты в городе идут с начала недели, и сколько они еще будут продолжаться, неизвестно.

Продавец еще одной лавки отметил, что ситуация с продажами у него аналогичная, но закрывать бизнес он не собирается, поскольку "надо зарабатывать деньги".

Менеджер проката велосипедов, напротив, призналась, что выручка с начала недели увеличилась: из-за проблем с общественным транспортом, вызванных митингами, люди все чаще берут в аренду более надежное в этой ситуации средство передвижения. В пятницу сотрудница собирается закрыть прокат раньше на два часа, опасаясь, что всеобщая забастовка закончится массовыми беспорядками.

Митинги, перекрытия дорог, железнодорожных путей и беспорядки начались в Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от девяти до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу.

В ходе столкновений в различных городах автономного сообщества с начала недели пострадали 550 человек, в том числе 200 представителей правоохранительных органов. Задержаны более ста человек.