МЧС разъяснило порядок информирования при радиационных и химических ЧП

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Подразделения сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны (СНЛК ГО) в случае угроз радиационного, химического и биологического характера будут доводить соответствующую информацию до подразделений МЧС РФ не позднее одного часа, население о таких ЧП будут информировать в прежнем порядке, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Ранее сообщалось, что население России теперь будут информировать о произошедших радиационных, химических и биологических происшествиях в течение часа. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"В постановлении правительства РФ об утверждении правил функционирования СНЛК ГО сказано, сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны в случае угроз РХБ характера не позднее одного часа доводит информацию для соответствующих управленческих решений по следующей схеме: федеральный орган исполнительной власти в МЧС России, органы государственной власти субъектов РФ - в территориальные органы МЧС РФ", - сказал собеседник агентства, добавив, что население будет оповещаться "в установленном порядке, как и было ранее".