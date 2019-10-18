МЧС разъяснило порядок информирования при радиационных и химических ЧП

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Подразделения сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны (СНЛК ГО) в случае угроз радиационного, химического и биологического характера будут доводить соответствующую информацию до подразделений МЧС РФ не позднее одного часа, население о таких ЧП будут информировать в прежнем порядке, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что население России теперь будут информировать о произошедших радиационных, химических и биологических происшествиях в течение часа. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.