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РИА Новости

Кузнецова просила прокуратуру изучить вопрос изъятия жилья у семьи с Урала

18:20 18.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Свердловской области с просьбой проверить законность и соблюдение прав при изъятии жилья у женщины с тремя детьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного.
Там рассказали, что в аппарат детского омбудсмена ранее поступило обращение от матери троих детей о том, что дом, где она живет вместе с детьми, отнесен к фонду аварийного жилья и в ближайшее время должен быть расселен.
В обращении уточняется, что женщина имеет право на возмещение изымаемой у нее недвижимости, потому что является собственником комнаты в коммунальной квартире, сроки изъятия и условия возмещения должны определяться соглашением, подписанным обеими сторонами. Однако, по словам заявительницы, те условия, которые ей предложила администрация города, даже частично не покрывают стоимости изымаемого у нее жилья и нарушают права ее несовершеннолетних детей.
"Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращение в адрес прокурора Свердловской области с целью проверить соблюдение жилищных и иных прав многодетной мамы и ее несовершеннолетних детей, проживающих в городе Серове Свердловской области", - говорится в сообщении.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
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Анна КузнецоваСвердловская областьРоссияОбщество
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