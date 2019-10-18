Кузнецова просила прокуратуру изучить вопрос изъятия жилья у семьи с Урала

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Свердловской области с просьбой проверить законность и соблюдение прав при изъятии жилья у женщины с тремя детьми, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного.

Там рассказали, что в аппарат детского омбудсмена ранее поступило обращение от матери троих детей о том, что дом, где она живет вместе с детьми, отнесен к фонду аварийного жилья и в ближайшее время должен быть расселен.

В обращении уточняется, что женщина имеет право на возмещение изымаемой у нее недвижимости, потому что является собственником комнаты в коммунальной квартире, сроки изъятия и условия возмещения должны определяться соглашением, подписанным обеими сторонами. Однако, по словам заявительницы, те условия, которые ей предложила администрация города, даже частично не покрывают стоимости изымаемого у нее жилья и нарушают права ее несовершеннолетних детей.