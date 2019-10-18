Помпео надеется на успех перемирия в Сирии

"Там нет совершенной системы командования. В регионе есть также нерегулярные силы. Не знаю точно, что там происходит, но наше ощущение таково, что политические обязательства, сформулированные вчера, окажутся успешными... У нас также есть сообщения о том, что... ("Сирийские демократические силы") начинают отход. Так что похоже, что ключевые элементы прекращения огня начинают действовать", - сказал Помпео.