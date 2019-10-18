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РИА Новости

В Москве локализовали пожар в реабилитационном центре для детей

18:08 18.10.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПожарная техника
Пожарная техника
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пожарная техника. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пожар в социально-реабилитационном центре для детей на северо-востоке Москвы удалось локализовать на площади 15 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось о возгорании в подвале реабилитационного центра "Алтуфьево". В целях безопасности из здания были выведены 80 детей.
Сотрудник пожарно-спасательного подразделения МЧС
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"В 17.53 пожар локализован на площади 15 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего были эвакуированы 74 ребенка и 16 сотрудников администрации.
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