В Москве локализовали пожар в реабилитационном центре для детей

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Пожар в социально-реабилитационном центре для детей на северо-востоке Москвы удалось локализовать на площади 15 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Ранее сообщалось о возгорании в подвале реабилитационного центра "Алтуфьево". В целях безопасности из здания были выведены 80 детей.

"В 17.53 пожар локализован на площади 15 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.