ЛАГ предложил ООН создать совместный механизм по урегулированию в Ливии

КАИР, 18 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт предложил генсеку ООН Антониу Гутеррешу создать совместный механизм для урегулирования конфликта в Ливии, говорится в сообщении пресс-службы организации.

"Абуль Гейт направил официальное письмо с предложением создать более совершенный механизм для укрепления сотрудничества ЛАГ и ООН, с тем, чтобы ООН могла заручиться поддержкой Лиги в работе по Ливии", - говорится в документе.

В частности, такой механизм должен обеспечить поддержку арабскими странами усилий спецпосланника ООН по Ливии Гассана Саламе.

По данным панарабской организации, консультации по созданию совместного с ООН механизма по Ливии уже идут.

В ЛАГ также выразили сожаление, что "уже седьмой месяц продолжаются боевые действия вокруг ливийской столицы Триполи".

"Необходимо незамедлительно остановить бои вокруг Триполи и вернуться к межливийским политическим переговорам под эгидой ООН ", - говорится в заявлении.

Командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.