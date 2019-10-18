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РИА Новости

ЛАГ предложил ООН создать совместный механизм по урегулированию в Ливии

18:01 18.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль-Гейт
Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль-Гейт
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль-Гейт. Архивное фото
КАИР, 18 окт - РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт предложил генсеку ООН Антониу Гутеррешу создать совместный механизм для урегулирования конфликта в Ливии, говорится в сообщении пресс-службы организации.
"Абуль Гейт направил официальное письмо с предложением создать более совершенный механизм для укрепления сотрудничества ЛАГ и ООН, с тем, чтобы ООН могла заручиться поддержкой Лиги в работе по Ливии", - говорится в документе.
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В частности, такой механизм должен обеспечить поддержку арабскими странами усилий спецпосланника ООН по Ливии Гассана Саламе.
По данным панарабской организации, консультации по созданию совместного с ООН механизма по Ливии уже идут.
В ЛАГ также выразили сожаление, что "уже седьмой месяц продолжаются боевые действия вокруг ливийской столицы Триполи".
"Необходимо незамедлительно остановить бои вокруг Триполи и вернуться к межливийским политическим переговорам под эгидой ООН ", - говорится в заявлении.
Командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные Правительству национального согласия в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала быть единым государством. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
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ЛАГАхмед Абуль ГейтАнтониу ГутеррешЛига арабских государствЛивияООНВ мире
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