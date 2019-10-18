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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В Москве презентовали перевод Корана на татарском языке

18:00 18.10.2019 (обновлено: 18:01 18.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВерующий на намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Кул-Шариф в Казани. 21 августа 2018
Верующий на намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Кул-Шариф в Казани. 21 августа 2018
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин презентовал в Москве перевод Корана на татарский язык, который в течение семи лет выполняли переводчики, филологи, востоковеды и специалисты по Священному Писанию ислама.
"Фундаментальный труд является первым в истории нашего духовного управления собственным переводом смыслов Корана. Священное Писание мусульман издано в рамках объявленного в Татарстане Года толкования Корана", - сообщил РИА Новости Самигуллин.
По его словам, при подготовке издания были использованы тафсиры (наука толкования Корана) на татарском и старотатарском языках.
Религиозный деятель отметил, что отличительная особенность перевода смыслов Корана в вариации Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) заключается в точной передаче текста Священной Книги на татарском языке.
"Это позволило максимально близко воспроизвести синтаксическую конструкцию и лексический состав подлинника, а также исключить возможности для разного рода кривотолков. Для удобства читателя и облегчения понимания смыслов Корана в тексте труда содержатся комментарии, обособленные скобками от дословного перевода", - пояснил муфтий Татарстана.
Он также добавил, что нынешний вариант позволяет донести до читателя не только его буквальный смысл, но и исторический культурный фон, на котором записывался и произносился текст Священной Книги.
Кроме того, на каждом развороте тафсира в соответствии с переводом размещен постраничный оригинал текста Корана.
"Нам посоветовали обратиться за получением разрешения от ведущих исламских центров. Однако вряд ли там найдутся специалисты татарского и русского языков. Мы справились сами. Теперь на очереди выпуск смыслов Корана на русском языке", - сказал Самигуллин.
Муфтий Татарстана также сообщил, что положительные заключения о тексте перевода смыслов Корана от ДУМ РТ были получены от муфтиев, авторов иных тафсиров, ученых-лингвистов, литературоведов, исламоведов, духовных управлений мусульман и общественных организаций Татарстана и России.
Нынешний перевод смыслов Корана отпечатан Издательским домом "Хузур" ДУМ РТ объемом 760 страниц и тиражом в одну тысячу экземпляров.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКамиль СамигуллинМоскваОбщество
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