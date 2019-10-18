В Москве из реабилитационного центра эвакуировали восемьдесят детей

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Порядка 80 детей эвакуировали из реабилитационного центра "Алтуфьево" на северо-востоке Москвы после возгорания в подвале здания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В лечебном четырехэтажном здании центра на Алтуфьевском шоссе загорание, выведено 80 детей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, очаг возгорания находится в подвале. Информация о площади пожара уточняется.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, площадь возгорания в социальном приюте для детей составляет 15 квадратных метров. Все эвакуированные дети перемещены в соседний корпус. Информация о пострадавших пока не поступала.