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РИА Новости

В Москве из реабилитационного центра эвакуировали восемьдесят детей

17:57 18.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные
Пожарные
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Порядка 80 детей эвакуировали из реабилитационного центра "Алтуфьево" на северо-востоке Москвы после возгорания в подвале здания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В лечебном четырехэтажном здании центра на Алтуфьевском шоссе загорание, выведено 80 детей", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
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По его словам, очаг возгорания находится в подвале. Информация о площади пожара уточняется.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, площадь возгорания в социальном приюте для детей составляет 15 квадратных метров. Все эвакуированные дети перемещены в соседний корпус. Информация о пострадавших пока не поступала.
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