Семья в Нидерландах, прятавшаяся 9 лет в подвале, принадлежит к "мунистам"

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Семья в Нидерландах, которая в течение девяти лет жила в подвале в полной изоляции от мира, принадлежит к религиозному движению "Церковь объединения", сообщает портал NL Times.

Ранее СМИ сообщали, что полиция в провинции Дренте обнаружила мужчину и шестерых его детей в возрасте от 18 до 25 лет, которые как минимум девять лет жили в подвале фермерского дома. Семью удалось обнаружить после того, как старший из детей сбежал из дома и зашел в местный бар, хозяин которого вызвал правоохранителей.

В результате начавшегося расследования был арестован хозяин фермы 58-летний Йозеф Б., который обвинялся в незаконном лишении свободы и причинении вреда здоровью.

По данным агентства Франс Пресс, 67-летний отец семьи также был арестован по аналогичным обвинениям.

Портал со ссылкой на местные СМИ сообщает, что он и Йозеф Б. могли познакомиться в 1990-х годах в Австрии на одном из мероприятий "Церкви объединения".

Как ранее сообщали СМИ, семья на протяжении нескольких лет не контактировала с внешним миром, и дети думали, что они единственные люди в мире. Никто из детей не был зарегистрирован в городе. Где находится мать детей, неизвестно.