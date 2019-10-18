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РИА Новости

СМИ сообщили о первой за год смерти зараженного вирусом Зика в Малайзии

17:55 18.10.2019
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© AP Photo / Daniel ChanКуала-Лумпур вид на город. Архивное фото
Куала-Лумпур вид на город. Архивное фото
© AP Photo / Daniel Chan
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Первый случай смерти человека, заразившегося лихорадкой Зика, зафиксирован в этом году в Малайзии, сообщили местные СМИ.
Газета New Straits Times пишет, что от заболевания умер 30-летний малайзиец Мохаммед Икмаль, служивший в ВМС страны. По словам генерального директора местного Минздрава Нура Хишама Абдуллы, властям еще предстоит подтвердить причину смерти. Пока до конца неясно, скончался ли пациент от самого вируса Зика или от связанной с ним инфекции.
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Согласно заявлению, 26 сентября Икмаль почувствовал себя нехорошо, на следующий день медики доставили его в больницу. Уже 29 числа он был переведен в отделение интенсивной терапии. Нур Хишам добавил, что медики зафиксировали заражение инфекцией 12 октября, а утром в пятницу Икмаль скончался.
"В настоящее время мы изучаем контакты и передвижения, а также любые сопутствующие инфекции у пациента", - передает газета слова главы местного Минздрава.
Он указал, что о вирусе в стране сообщалось еще в 1960-е годы. Впервые заболевание лихорадкой произошло 1 сентября 2016 года: заразилась 58-летняя женщина. Через два дня заразился 61-летний мужчина, который в тот же день скончался из-за осложнений на сердце. Агентству Bernama Нур Хишам Абдулла сообщил, что всего за все время в Малайзии лихорадкой заразились девять человек: "восемь в 2016 и один в этом году".
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"Вирус с большой долей вероятности местного происхождения, если основываться на предварительных данных. Сейчас проходит дальнейшее расследование (случившегося – ред.)", - добавил гендиректор Минздрава.
Лихорадка Зика - острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой с доброкачественным течением. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, поскольку предполагается, что он вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.
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