В Иваново будут судить полицейских, избивших мужчину за съемку на телефон

ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Двое полицейских предстанут перед судом в Иваново за то, что избили мужчину, снимавшего на телефон их действия в ночном клубе, сообщает в пятницу прокуратура региона.

"По версии следствия, в феврале 2019 года, из ночного клуба в здание ОМВД России по Фрунзенскому району Иваново сотрудниками полиции был доставлен и избит уроженец и житель областного центра, 1988 года рождения", - говорится в сообщении.

Поводом для избиения, как информирует прокуратура, стало то, что потерпевший снимал на камеру сотового телефона сотрудников полиции, прибывших в ночной клуб для проведения рейда.

"Используя указанный повод, сотрудники полиции нанесли потерпевшему множество ударов руками и ногами по голове и телу, заставили удалить видеозапись из памяти телефона и только после этого отпустили", - говорится в сообщении.

В отношении начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Фрунзенскому району Иваново и оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по Фрунзенскому району Иваново было возбуждено дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.