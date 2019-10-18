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РИА Новости

В Иваново будут судить полицейских, избивших мужчину за съемку на телефон

17:54 18.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Двое полицейских предстанут перед судом в Иваново за то, что избили мужчину, снимавшего на телефон их действия в ночном клубе, сообщает в пятницу прокуратура региона.
"По версии следствия, в феврале 2019 года, из ночного клуба в здание ОМВД России по Фрунзенскому району Иваново сотрудниками полиции был доставлен и избит уроженец и житель областного центра, 1988 года рождения", - говорится в сообщении.
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Поводом для избиения, как информирует прокуратура, стало то, что потерпевший снимал на камеру сотового телефона сотрудников полиции, прибывших в ночной клуб для проведения рейда.
"Используя указанный повод, сотрудники полиции нанесли потерпевшему множество ударов руками и ногами по голове и телу, заставили удалить видеозапись из памяти телефона и только после этого отпустили", - говорится в сообщении.
В отношении начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Фрунзенскому району Иваново и оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД России по Фрунзенскому району Иваново было возбуждено дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Полиция
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"Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о должностном преступлении, совершенном сотрудниками полиции... Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу во Фрунзенский районный суд города Иваново", - сообщает надзорное ведомство.
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МВД РФИвановская областьРоссияПроисшествия
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