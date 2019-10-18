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РИА Новости

В Белгородской области два студента пострадали при обрушении стены

17:32 18.10.2019
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку по факту обрушения стены мастерской на двух разбиравших ее студентов в Белгородской области, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.
"По предварительным данным, 17 октября 2019 года группа студентов Борисовского агромеханического техникума с преподавателем занималась разбором кирпичей в пришедших в негодность мастерских. Двух студентов, 17 и 18 лет, привалило фрагментом стены", - говорится в сообщении.
По данным следствия, пострадавшие доставлены в больницу. По факту происшествия начата доследственная проверка, устанавливается степень тяжести причиненного здоровью пострадавших вреда.
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"Следствие даст правовую оценку действиям педагогического персонала, привлекших студентов к работе", - отмечает следственное управление.
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