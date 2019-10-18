В Белгородской области два студента пострадали при обрушении стены

ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. Следственный комитет начал проверку по факту обрушения стены мастерской на двух разбиравших ее студентов в Белгородской области, сообщает в пятницу региональное управление СК РФ.

"По предварительным данным, 17 октября 2019 года группа студентов Борисовского агромеханического техникума с преподавателем занималась разбором кирпичей в пришедших в негодность мастерских. Двух студентов, 17 и 18 лет, привалило фрагментом стены", - говорится в сообщении.

По данным следствия, пострадавшие доставлены в больницу. По факту происшествия начата доследственная проверка, устанавливается степень тяжести причиненного здоровью пострадавших вреда.