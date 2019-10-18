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РИА Новости

Минюст признал "Институт социальных изменений" в Ингушетии иноагентом

17:26 18.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Ингушская региональная общественная организация "Институт социальных изменений" включена в список иностранных агентов, сообщается в пятницу на сайте Минюста России.
"Восемнадцатого октября 2019 года в соответствии с ФЗ "О некоммерческих организациях" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Ингушская региональная общественная организация "Институт социальных изменений", - говорится в сообщении.
Добавляется, что такому решению предшествовала внеплановая проверка, проведенная управлением Минюста по Ингушетии.
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Министерство юстиции РФИнгушетияОбщество
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