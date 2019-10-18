Минюст признал "Институт социальных изменений" в Ингушетии иноагентом

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Ингушская региональная общественная организация "Институт социальных изменений" включена в список иностранных агентов, сообщается в пятницу на сайте Минюста России.
"Восемнадцатого октября 2019 года в соответствии с ФЗ "О некоммерческих организациях" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Ингушская региональная общественная организация "Институт социальных изменений", - говорится в сообщении.
Добавляется, что такому решению предшествовала внеплановая проверка, проведенная управлением Минюста по Ингушетии.