Минюст признал "Институт социальных изменений" в Ингушетии иноагентом

"Восемнадцатого октября 2019 года в соответствии с ФЗ "О некоммерческих организациях" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Ингушская региональная общественная организация "Институт социальных изменений", - говорится в сообщении.