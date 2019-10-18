Голикова рассказала об ожиданиях от программы "Земский учитель"

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции "Об итогах основного периода ЕГЭ-2019" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. До 5 тысяч человек планируется привлечь на работу программой "Земский учитель", которая начнет действовать с 2020 года, сообщила во время своей рабочей поездки в Воронеж вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Запустить программу "Земский учитель" по аналогии с действующей программой "Земский доктор" предложил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию. Программа подразумевает трудоустройство учителей в села и малые города России с выплатой подъемных из федерального бюджета и поддержкой на региональном уровне. Программа "Земский учитель" начнет действовать с 2020 года.

"За три года предполагается, что федеральный бюджет на эти цели выделит 3,6 миллиарда рублей, ну еще порядка 850 миллионов выделят регионы, которые будут финансировать мероприятия", - сказала Голикова.

По ее словам, средства пойдут по трем направлениям.