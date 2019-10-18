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РИА Новости

Голикова рассказала об ожиданиях от программы "Земский учитель"

17:20 18.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции "Об итогах основного периода ЕГЭ-2019" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
ВОРОНЕЖ, 18 окт - РИА Новости. До 5 тысяч человек планируется привлечь на работу программой "Земский учитель", которая начнет действовать с 2020 года, сообщила во время своей рабочей поездки в Воронеж вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Запустить программу "Земский учитель" по аналогии с действующей программой "Земский доктор" предложил президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию. Программа подразумевает трудоустройство учителей в села и малые города России с выплатой подъемных из федерального бюджета и поддержкой на региональном уровне. Программа "Земский учитель" начнет действовать с 2020 года.
"За три года предполагается, что федеральный бюджет на эти цели выделит 3,6 миллиарда рублей, ну еще порядка 850 миллионов выделят регионы, которые будут финансировать мероприятия", - сказала Голикова.
По ее словам, средства пойдут по трем направлениям.
"Это непосредственно приобретение жилья, ипотека - погашение, и оплата стажировок... Предполагается, что, таким образом, по нашим предварительным, оценочным расчетам, до 5 тысяч мы сможем привлечь на работу", - добавила Голикова.
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