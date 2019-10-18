Овчаров: Свердловская область реализует 57 региональных проектов развития

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Свердловская область разработала и в настоящее время реализует 57 региональных проектов в рамках 12 нацпроектов, сообщил РИА Новости постпред губернатора Свердловской области при президенте РФ Александр Овчаров.

Овчаров принял участие в VIII заседании Совета руководителей представительств российских регионов при президенте и правительстве РФ, которое прошло в МИА "Россия сегодня" в формате панельной дискуссии на тему "Национальные проекты: региональный аспект".

"Ключевые цели и приоритеты стратегии социально-экономического развития Свердловской области отвечают ориентирам, которые заданы "майским" указом. Это улучшение качества жизни населения и повышение конкурентоспособности региона в глобальной экономике", - сказал Овчаров.

По словам постпреда, опыт применения проектного управления в рамках реализации программы губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева "Пятилетка развития", принятой в 2017 году, позволил обеспечить преемственность целевых ориентиров при формировании региональной составляющей нацпроектов.

Овчаров добавил, что Свердловская область является не только крупным промышленным центром, но и площадкой для проведения масштабных международных и федеральных мероприятий. "Для нас важно, что Екатеринбург был выбран правительством РФ в качестве площадки для обсуждения хода реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", которое прошло 16 октября", - отметил он.

© Фото : постпредство губернатора Свердловской области при президенте РФ VIII заседание Совета руководителей представительств российских регионов при президенте и правительстве РФ © Фото : постпредство губернатора Свердловской области при президенте РФ VIII заседание Совета руководителей представительств российских регионов при президенте и правительстве РФ