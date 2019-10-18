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РИА Новости

В Госдуме рассказали об отсутствии конкуренции на топливном рынке в Крыму

17:06 18.10.2019 (обновлено: 17:07 18.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль на автозаправочной станции
Автомобиль на автозаправочной станции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль на автозаправочной станции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Председатель комитета Государственной Думы РФ по энергетике Павел Завальный заявил, что завышенные цены на топливо в Крыму связаны с отсутствием реальной конкуренции.
"Что касается обеспечения полуострова нефтепродуктами, то их стоимость значительно превосходит цены на материке, в частности, в Южном федеральном округе. Это раздражает людей. Причин несколько. Одна из них - отсутствие региональной реальной конкуренции", - сказал Завальный на выездном круглом столе на тему "Энергетическая безопасность Республики Крым. Перспективы развития энергетики в Республике Крым".
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По его словам, крупные российские компании так и не зашли в Крым, опасаясь санкций. "Эту причину снять мы не можем", - подчеркнул Завальный.
При этом он отметил, что вопрос оптимизации цен на ГСМ в Крыму прорабатывается на федеральном уровне, в том числе вопрос, связанный с затратами на транспортную логистику.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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РоссияПавел ЗавальныйГосдума РФКрымЭкономика
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