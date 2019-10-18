В Госдуме рассказали об отсутствии конкуренции на топливном рынке в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Председатель комитета Государственной Думы РФ по энергетике Павел Завальный заявил, что завышенные цены на топливо в Крыму связаны с отсутствием реальной конкуренции.

"Что касается обеспечения полуострова нефтепродуктами, то их стоимость значительно превосходит цены на материке, в частности, в Южном федеральном округе. Это раздражает людей. Причин несколько. Одна из них - отсутствие региональной реальной конкуренции", - сказал Завальный на выездном круглом столе на тему "Энергетическая безопасность Республики Крым. Перспективы развития энергетики в Республике Крым".

По его словам, крупные российские компании так и не зашли в Крым, опасаясь санкций. "Эту причину снять мы не можем", - подчеркнул Завальный.

При этом он отметил, что вопрос оптимизации цен на ГСМ в Крыму прорабатывается на федеральном уровне, в том числе вопрос, связанный с затратами на транспортную логистику.