Эрдоган заявил, что курдские силы выпустили из тюрем 750 террористов ИГ*

АНКАРА, 18 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что силы самообороны сирийских курдов (YPG) выпустили из тюрем 750 террористов группировки "Исламское государство"*, 195 из них задержаны.
Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс в четверг договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. Пенс отметил, что войска США в этот район не вернутся.
"YPG выпустили 750 террористов ИГ*, 195 из них мы поймали", - сказал Эрдоган журналистам в Стамбуле. Его цитирует телеканал NTV.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
16 октября, 20:18РИА НовостиТурецкая военная операция "Источник мира"