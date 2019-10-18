Меркель рассказала, какие темы планирует обсудить с Эрдоганом

БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что, помимо военной операции в Сирии, рассчитывает обсудить на ближайшей встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом весь комплекс вопросов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует вместе с Меркель и премьером Великобритании Борисом Джонсоном встретиться с Эрдоганом в Лондоне.

На пресс-конференции в Брюсселе, которая транслировалась немецким ТВ, Меркель ответила на вопрос, почему Германия не прибегла к угрозе экономическими санкциями Турции, особенно в виду угроз со стороны Анкары пустить мигрантов в Европу.

"Это вообще не связано с этим. Я говорила об этом в бундестаге. Я защищаю это соглашение между ЕС и Турцией (о размещении мигрантов на территории Турции - ред.), в котором речь идет о беженцах, я не думаю, что это стоит смешивать с другими вопросами", - заявила Меркель, отвечая на вопрос.

Она добавила, что страны ЕС и Германия критикуют разные политические аспекты в связи с Турцией, в том числе соблюдение прав человека, в частности вопрос задержанных журналистов. "С одной стороны мы видим обеспокоенность Турции ситуацией с безопасностью, с другой стороны мы видим страдание населения, которое имеет место из-за эти военный действий на востоке Турции и Сирии. Об этом мы будем говорить с президентом Турции", - добавила она.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.

Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс в четверг договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. Вице-президент США отметил, что американские войска в этот район не вернутся.