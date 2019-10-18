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РИА Новости

Меркель рассказала, какие темы планирует обсудить с Эрдоганом

16:52 18.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАнгела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что, помимо военной операции в Сирии, рассчитывает обсудить на ближайшей встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом весь комплекс вопросов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует вместе с Меркель и премьером Великобритании Борисом Джонсоном встретиться с Эрдоганом в Лондоне.
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На пресс-конференции в Брюсселе, которая транслировалась немецким ТВ, Меркель ответила на вопрос, почему Германия не прибегла к угрозе экономическими санкциями Турции, особенно в виду угроз со стороны Анкары пустить мигрантов в Европу.
"Это вообще не связано с этим. Я говорила об этом в бундестаге. Я защищаю это соглашение между ЕС и Турцией (о размещении мигрантов на территории Турции - ред.), в котором речь идет о беженцах, я не думаю, что это стоит смешивать с другими вопросами", - заявила Меркель, отвечая на вопрос.
Она добавила, что страны ЕС и Германия критикуют разные политические аспекты в связи с Турцией, в том числе соблюдение прав человека, в частности вопрос задержанных журналистов. "С одной стороны мы видим обеспокоенность Турции ситуацией с безопасностью, с другой стороны мы видим страдание населения, которое имеет место из-за эти военный действий на востоке Турции и Сирии. Об этом мы будем говорить с президентом Турции", - добавила она.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
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* запрещенная в России террористическая организация.
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Военная операция Турции в СирииАнгела МеркельТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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