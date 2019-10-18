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РИА Новости

В России разработают систему мониторинга выбросов парниковых газов

16:46 18.10.2019
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоВыбросов парниковых газов
Выбросов парниковых газов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Выбросов парниковых газов. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Россия планирует запустить систему мониторинга и отчётности выбросов парниковых газов, сообщили журналистам в пресс-службе вице-премьера Алексея Гордеева.
Представитель вице-премьера сообщил журналистам, что разработка необходимой нормативной базы для введения системы мониторинга и отчётности выбросов парниковых газов в РФ обсуждалась на совещании у Гордеева и вице-премьера Дмитрия Козака, с участием представителей профильных министерств, администрации президента РФ, а также бизнес-сообщества.
"В ходе обсуждения стороны сошлись во мнении, что в России уже реализуется несколько десятков программ и регулирующих актов, направленных на сокращение выбросов парниковых газов. Однако с учетом принятия Парижского соглашения эта работа должна быть обобщена и систематизирована с тем, чтобы дополнить существующую законодательную базу необходимыми нормативно-правовыми актами, в том числе по обеспечению введения системы мониторинга выбросов парниковых газов", - сказал представитель вице-премьера.
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На достижение основных целей Парижского соглашения направлен и реализуемый в стране нацпроект "Экология", в том числе входящий в его состав федеральный проект "Наилучшие доступны технологии" (НДТ), который предназначен для стимулирования бизнеса к внедрению лучших "зеленых технологий" с минимальным ущербом для окружающей среды. Федеральный проект охватывает все сферы - промышленность, металлургию, энергетику и прочие, а для предприятий разработаны "зеленые стандарты" и справочники по внедрению НДТ.
Согласно Парижскому соглашению для предотвращения необратимых последствий человечеству необходимо удержать рост средней температуры на планете в пределах 1,5-2 градуса Цельсия по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи. Главная цель России – сокращение эмиссий парниковых газов к 2020 году до уровня не более 75% от их объема в 1990 году.
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