Видеомост Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан о ЕАЭС

Участник в Москве:
- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин ЗАТУЛИН.
В Бишкеке, Ереване, Минске, Нур-Султане:
- парламентарии, представители СМИ.
25 октября в Москве пройдет заседание глав правительств стран Евразийского экономического союза. На пресс-конференции речь пойдет о перспективах расширения евразийской интеграции, приоритетных направлениях и новых проектах в рамках ЕАЭС, а также о потенциале взаимодействия государств-членов.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин ЗАТУЛИН.
В Бишкеке, Ереване, Минске, Нур-Султане:
- парламентарии, представители СМИ.
25 октября в Москве пройдет заседание глав правительств стран Евразийского экономического союза. На пресс-конференции речь пойдет о перспективах расширения евразийской интеграции, приоритетных направлениях и новых проектах в рамках ЕАЭС, а также о потенциале взаимодействия государств-членов.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/