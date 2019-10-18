Видеомост Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан о ЕАЭС

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24 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится Видеомост Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан о взаимодействии в рамках ЕАЭС.