Макрон намерен вместе с Меркель и Джонсоном встретиться с Эрдоганом

"Мы решили с премьер-министром Джонсоном и канцлером Меркель в ближайшие недели встретиться с президентом Эрдоганом в Лондоне", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе. Трансляция ведется на странице Елисейского дворца в Facebook.