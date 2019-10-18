Макрон намерен вместе с Меркель и Джонсоном встретиться с Эрдоганом

ПАРИЖ, 18 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в ближайшие недели провести встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Лондоне.
"Мы решили с премьер-министром Джонсоном и канцлером Меркель в ближайшие недели встретиться с президентом Эрдоганом в Лондоне", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе. Трансляция ведется на странице Елисейского дворца в Facebook.