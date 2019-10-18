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РИА Новости
Война в Сирии

Макрон намерен вместе с Меркель и Джонсоном встретиться с Эрдоганом

16:27 18.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 18 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в ближайшие недели провести встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Лондоне.

"Мы решили с премьер-министром Джонсоном и канцлером Меркель в ближайшие недели встретиться с президентом Эрдоганом в Лондоне", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе. Трансляция ведется на странице Елисейского дворца в Facebook.

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Война в СирииЭммануэль МакронБорис ДжонсонАнгела МеркельЛондонТурцияВ мире
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