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РИА Новости

В Сети высмеяли планы Киева по отражению российской "военной агрессии"

16:24 18.10.2019 (обновлено: 20:37 18.10.2019)
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пользователи твиттера высмеяли заявления Киева, обвинившего Россию в подготовке "военной агрессии".
О том, что Россия якобы готовится к "широкомасштабной агрессии", заявил заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Таран. Никаких доказательств он при этом не привел.
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"Это все из-за меня. Слишком агрессивно перевернулся на диване с одного бока на другой. А эти уже испугались", — написал @VonInsterburg.
"Шо, опять? Пятница, однако!" — сыронизировал @dmitry_s19.
"Пять лет обвиняют, только Россия к ним на войну не явится никак", — написала @azbooka18.
"Осень — обострение у душевнобольных", — пошутил @elibr57.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал заявление Тарана "страшилкой". По его словам, Киев запугивает сам себя, а единственную угрозу для него несут украинские националисты. Шеремет также напомнил, что Россия — миролюбивая страна.
После обострения ситуации в Донбассе украинские власти стали обвинять Москву во вмешательстве во внутренние дела. В январе 2015 года Рада приняла заявление, в котором Россия названа "страной-агрессором". При этом Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.
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Популярные комментарии
Все президенты Украины говорят что на Донбассе регулярная армия РФ есть и типа ее обстреливают. А Крым где точно есть регулярные войска не обстреливают. Болтают то что удобно!!!
18 октября, 16:51
РСРоман Славянский
4670000
Лишь бы не работать))))))
18 октября, 16:26
Арсений Понфиленко
24170000
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