Пресс-конференция о векторе развития Туниса при новом руководстве

Участники:
- руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий КУЗНЕЦОВ;
- старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО МИД России Юрий ЗИНИН.
В октябре в Тунисе состоялись парламентские и президентские выборы. Главой государства стал Каис Саид, набравший во втором туре более 70% голосов избирателей, однако по результатам парламентских выборов ни одна из партий не смогла набрать необходимого для парламентского большинства количества голосов.
Каковы перспективы формирования правящей коалиции и нового правительства Туниса? Какие ключевые векторы внешней и внутренней политики выберет новое руководство?
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- руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий КУЗНЕЦОВ;
- старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО МИД России Юрий ЗИНИН.
В октябре в Тунисе состоялись парламентские и президентские выборы. Главой государства стал Каис Саид, набравший во втором туре более 70% голосов избирателей, однако по результатам парламентских выборов ни одна из партий не смогла набрать необходимого для парламентского большинства количества голосов.
Каковы перспективы формирования правящей коалиции и нового правительства Туниса? Какие ключевые векторы внешней и внутренней политики выберет новое руководство?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/