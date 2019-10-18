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РИА Новости

Пресс-конференция о векторе развития Туниса при новом руководстве

16:21 18.10.2019 (обновлено: 16:23 18.10.2019)
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21 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдёт пресс-конференция на тему: "Тунис: вектор развития при новом руководстве республики".
Участники:
- руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий КУЗНЕЦОВ;
- старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО МИД России Юрий ЗИНИН.

В октябре в Тунисе состоялись парламентские и президентские выборы. Главой государства стал Каис Саид, набравший во втором туре более 70% голосов избирателей, однако по результатам парламентских выборов ни одна из партий не смогла набрать необходимого для парламентского большинства количества голосов.
Каковы перспективы формирования правящей коалиции и нового правительства Туниса? Какие ключевые векторы внешней и внутренней политики выберет новое руководство?

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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