Пресс-конференция о векторе развития Туниса при новом руководстве

4

21 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдёт пресс-конференция на тему: "Тунис: вектор развития при новом руководстве республики".