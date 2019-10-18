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РИА Новости

В Ингушетии мужчина избил расследующего его уголовное дело полицейского

16:21 18.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 18 окт - РИА Новости. Находящийся под следствием мужчина в Ингушетии избил расследующего его уголовное дело полицейского и скрылся, сейчас его ищут сотрудники правоохранительных органов, сообщает региональное СУСК.
По данным следствия, 17 октября в городе Карабулак между 41-летним мужчиной, являющимся обвиняемым по уголовному делу, и сотрудником полиции, в производстве которого находится это дело, возник конфликт.
Как отмечают следователи, полицейский, чтобы избежать конфликтной ситуации, уехал с места на своем автомобиле, но через некоторое время подозреваемый, находившийся за рулем автомобиля Mercedes, догнал его, и, преградив дорогу, вынудил остановиться.
"После этого мужчина нанес сотруднику полиции, вышедшему из салона своего автомобиля, несколько ударов руками в область лица и головы, причинив ему телесные повреждения, не опасные для жизни и здоровья, и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
"Проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также места нахождения подозреваемого и его задержание", - уточняет ведомство.
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