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РИА Новости

Украинские силовики обстреляли Горловку в Донбассе, заявили в ДНР

16:07 18.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли поселок Зайцево (на окраине подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки), повреждено пять домов, сообщили в пятницу журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Сегодня боевики из 59-й бригады обстреляли с применением 120 миллиметровых миномётов, противотанковых и автоматических гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Зайцево", - заявил представитель Народной милиции. По его словам, в результате обстрела повреждены пять домов.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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