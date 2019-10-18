Украинские силовики обстреляли Горловку в Донбассе, заявили в ДНР

"Сегодня боевики из 59-й бригады обстреляли с применением 120 миллиметровых миномётов, противотанковых и автоматических гранатомётов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Зайцево", - заявил представитель Народной милиции. По его словам, в результате обстрела повреждены пять домов.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживало около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.