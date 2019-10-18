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РИА Новости
Архангельская область

В Няндомском районе Поморья открыли блок репродукции холмогорских коров

16:06 18.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКоровы
Коровы
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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АРХАНГЕЛЬСК, 18 окт – РИА Новости. В Няндомском районе Поморья завершено строительство нового блока животноводческого комплекса ООО "Агропромышленная компания", которое специализируется на разведении крупного рогатого скота холмогорской породы и является племенным репродуктором, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.
Помещение предназначено для родильного отделения, здесь же будут содержаться телята - 200 голов.
С вводом нового объекта аграриев поздравил губернатор области Игорь Орлов. "Я хорошо помню, как зарождалось это предприятие, и как горели глаза у его руководителя, который говорил мне, что всё получится. Я очень рад, что этот запал не пропал, и хозяйство сегодня развивается и живет в пример многим. Большое спасибо всем, кто своим трудом развивал новое предприятие", – привели в пресс-службе слова Орлова.
ООО "Агропромышленная компания" является основным работодателем в Мошинском поселении Няндомского района. Сегодня в компании трудятся более 60 человек. Поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве составляет 566 голов, в том числе 250 голов дойного стада.
Коровы. Архивное фото
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Как отметил в пресс-службе, в 2018 году из федерального и областного бюджетов компании было выделено более десяти миллионов рублей господдержки. В первом полугодии 2019 года на повышение продуктивности молочного стада и поддержку племенного животноводства компания получила от государства поддержку в размере более четырех миллионов рублей.
Компания планирует в 2020 году принять участие в конкурсном отборе Минсельхоза РФ для получения господдержки в виде возмещения части прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса.
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