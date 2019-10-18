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РИА Новости

В Госдуме заявили о решении проблемы энергетической безопасности в Крыму

16:04 18.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный
Председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Проблема обеспечения энергетической безопасности Крыма решена, этого удалось достичь благодаря строительству новых энергетических объектов, заявил председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный.
"Можно без преувеличения сказать, что глобально проблема обеспечения энергетической безопасности региона решена", - сказал Завальный на выездном круглом столе на тему "Энергетическая безопасность Республики Крым. Перспективы развития энергетики в Республике Крым".
По его словам, этого удалось достичь благодаря строительству за последние годы крупных объектов энергетической инфраструктуры, включая две новые ТЭС, а также энергомоста из Краснодарского края.
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Павел ЗавальныйКрымЭкономика
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