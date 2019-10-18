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РИА Новости

Альпака на "Городской ферме" ВДНХ "выбрала" имя детенышу

16:04 18.10.2019
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© Фото : предоставлено пресс- службой ВДНХРазвлекательно-образовательный центр "Городская ферма" на ВДНХ
Развлекательно-образовательный центр Городская ферма на ВДНХ
© Фото : предоставлено пресс- службой ВДНХ
Развлекательно-образовательный центр "Городская ферма" на ВДНХ. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Мама-альпака выбрала на "Городской ферме" ВДНХ имя своему детенышу, малышку назвали Дорой, сообщила пресс-служба ВДНХ.
Ранее власти Москвы предложили горожанам выбрать имя первому детенышу альпака, родившемуся на "Городской ферме", расположенной в "Парке ремесел" на ВДНХ. Имена для новорожденного альпака москвичи могли предложить на официальных страницах ВДНХ в Instagram, Facebook и ВКонтакте с 10 по 18 октября.
"Одни из самых экзотических обитателей "Городской фермы" — пара альпака Педро и Дося, которые живут на ВДНХ уже четвертый год, — впервые стали родителями в конце сентября. Долгожданная малышка, которая совсем скоро отметит свой первый месяц, наконец получила имя", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что выбор имени происходил не совсем обычным образом. Право выбора оставили за Досей, отобрали четыре имени — Фрида, Мира, Яшма и Дора (сложение частей имен родителей — Дося и Педро).
"Карточки с ними (именами - ред.) прикрепили к тарелкам с кормом для Доси. Она, не задумываясь, выбрала последнюю", - добавили в пресс-службе.
Сообщается, что Дора уже освоилась на "Городской ферме", подружилась с другими животными, но пока не отходит от мамы ни на шаг. А вот внешне маленькая альпака больше похожа на папу. Дося имеет белый окрас, а новорожденная Дора унаследовала темную шерсть Педро.
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