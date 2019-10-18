Порядка 27 тысяч человек сделали прививки в мобильных пунктах МО

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. В Московской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Кроме стационарных точек вакцинации в регионе работают мобильные пункты, почти 27 тысяч человек сделали прививки именно в них. Об этом сообщил канал В Московской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа. Кроме стационарных точек вакцинации в регионе работают мобильные пункты, почти 27 тысяч человек сделали прививки именно в них. Об этом сообщил канал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Татьяну Мухтасарову.

Министр также отметила, что с начала кампании привились от гриппа свыше 1,6 миллиона жителей Подмосковья, причем 500 тысяч из них – дети.

Мухтасарова добавила, что мобильные пункты созданы для жителей, которые не могут найти времени, чтобы сходить в поликлинику.

"Выездные бригады дежурят в оживленных местах: на железнодорожных станциях, вблизи торговых центров, на площадях. В этой работе задействовано 31 муниципальное образование", – уточнила глава минздрава МО.