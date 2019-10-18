В ДНР один человек погиб из-за боев за неделю

"С 11 по 17 октября 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили десять человек, из которых четверо военнослужащих... Погиб один военнослужащий", - заявил представитель ведомства.