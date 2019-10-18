В ДНР один человек погиб из-за боев за неделю

ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Один человек погиб, десять получили ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за боевых действий за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 11 по 17 октября 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили десять человек, из которых четверо военнослужащих... Погиб один военнослужащий", - заявил представитель ведомства.
В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 189 человек, погибли 144.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru