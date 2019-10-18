Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T15:44Z
https://ria.ru/20191018/1559943289.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155901/67/1559016710_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a252f3e6f254f598462f51817d38bb9d.jpg
РИА Новости

В ДНР один человек погиб из-за боев за неделю

15:44 18.10.2019
147
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области
Осколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Осколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 окт - РИА Новости. Один человек погиб, десять получили ранения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из-за боевых действий за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 11 по 17 октября 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения различной степени тяжести в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили десять человек, из которых четверо военнослужащих... Погиб один военнослужащий", - заявил представитель ведомства.
В аппарате уполномоченного добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 189 человек, погибли 144.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
010130
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРУкраинаВ мире
Рекомендуем
Турецкие военные в районе Манбиджа, Сирия
Эрдоган пригрозил США продолжить операцию в Сирии
РИА
Новости
Жительница Горловки демонстрирует пулю, залетевшую к ней во двор во время обстрела
Украинские силовики обстреляли Горловку в Донбассе, заявили в ДНР
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция намерена разместить на севере Сирии до двух миллионов беженцев
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
В Госдуме выступили за продление приостановки турецкой операции в Сирии
Лента
новостей
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Китайский посол высмеял украинских инструкторов на протестах в Гонконге
Заседание Верховной рады Украины
В Раде прошел I чтение проект по выделению ГТС Украины из "Нафтогаза"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что не забудет "невежливое" письмо Трампа
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 10 июля 2019
Пушков прокомментировал принятые Киевом законы об амнистии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, как приучил пресс-секретаря заниматься спортом
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова
МИД ДНР прокомментировал заявление Киева об амнистии в Донбассе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган назвал цель переговоров с Россией по ситуации в Сирии
Автономная пусковая установка ПГРК Ярс на военном параде на Красной площади
Военный эксперт предположил, в чем особенность ракетного комплекса "Ярс-С"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Суд заключил замгубернатора Тамбовской области под домашний арест
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:54Богданов обсудил с заместителем премьера Катара ситуацию на Ближнем Востоке
10:54В США родился щенок с зеленой шерстью
10:51В ходе протестов в Каталонии за сутки задержали более 50 человек
10:50Исполняющий обязанности мэра столицы Ингушетии ушел в отставку
10:49Сообщивший о взрывчатке в самолете оказался опоздавшим пассажиром
10:46Финская журналистка рассказала об особой атмосфере в российском плацкарте
10:42Летевший из Казани в Анталью самолет вернулся в аэропорт вылета
10:39Рейс Улан-Удэ – Москва запросил экстренную посадку в Красноярске
10:30Правительство разрешило иностранцам регистрировать приезжих в своем жилье
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
Лента новостейМолния