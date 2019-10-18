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РИА Новости
Война в Сирии

Турция намерена разместить на севере Сирии до двух миллионов беженцев

15:36 18.10.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 18 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена разместить в зоне безопасности в Сирии от 1 до 2 миллионов сирийских беженцев.
Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс в четверг договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. Пенс отметил, что войска США в этот район не вернутся.
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"Мы планируем обеспечить возвращение в зону безопасности в Сирии от 1 до 2 миллионов сирийских беженцев", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.
По его словам, из 3,6 миллионов сирийских беженцев, находящихся в Турции, 350 тысяч являются курдами, которые прибыли из регионов, "оккупированных Рабочей партией Курдистана".
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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