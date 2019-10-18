Турция намерена разместить на севере Сирии до двух миллионов беженцев

АНКАРА, 18 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена разместить в зоне безопасности в Сирии от 1 до 2 миллионов сирийских беженцев.

Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс в четверг договорились о приостановке на 120 часов турецкой операции в Сирии для отвода сил самообороны сирийских курдов от границы с Турцией. Пенс заявил, что договоренности подразумевают вывод курдских сил из 30-километровой зоны безопасности на границе Турции и Сирии и что США будут способствовать этому процессу. Пенс отметил, что войска США в этот район не вернутся.

"Мы планируем обеспечить возвращение в зону безопасности в Сирии от 1 до 2 миллионов сирийских беженцев", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.

По его словам, из 3,6 миллионов сирийских беженцев, находящихся в Турции, 350 тысяч являются курдами, которые прибыли из регионов, "оккупированных Рабочей партией Курдистана".

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.