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РИА Новости

Лукашенко рассказал, как приучил пресс-секретаря заниматься спортом

15:21 18.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент Белоруссии Александр Лукашенко
 Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 18 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что за несколько лет работы его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт научилась тому, что "многие великие спортсмены не умели делать".
Как сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера, речь об этом шла во время посещения Лукашенко Академии управления при президенте в Минске, где он пообщался со слушателями и преподавателями вуза. Одна из студенток попросила разрешить провести с президентом один рабочий день, чтобы узнать специфику его работы. Лукашенко пообещал предусмотреть такую возможность в своем графике, но при этом предупредил, что легко не будет.

"Вот у меня такой день: вечером лыжероллеры. Смотреть вы не будете. Вы наденете ролики и будете бежать за мной. Это не шутка. Спросите у пресс-секретаря. Она у меня за два-три года работы научилась тому, что многие великие спортсмены не умели делать, и тому, чему ее не учили в школе", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что в его рабочем графике часто присутствуют спортивные тренировки. "Если у вас нет спорта в жизни, вы управленцем не станете… Это для здоровья важно. Что за управленец, если он будет плохо выглядеть? Поэтому мне приходится не только заниматься самому, не только учить своих и других детей, но и демонстрировать всему народу, что надо заниматься спортом", - заявил белорусский лидер.
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