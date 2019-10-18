Лукашенко рассказал, как приучил пресс-секретаря заниматься спортом

МИНСК, 18 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что за несколько лет работы его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт научилась тому, что "многие великие спортсмены не умели делать".

Как сообщила в пятницу пресс-служба белорусского лидера, речь об этом шла во время посещения Лукашенко Академии управления при президенте в Минске, где он пообщался со слушателями и преподавателями вуза. Одна из студенток попросила разрешить провести с президентом один рабочий день, чтобы узнать специфику его работы. Лукашенко пообещал предусмотреть такую возможность в своем графике, но при этом предупредил, что легко не будет.

"Вот у меня такой день: вечером лыжероллеры. Смотреть вы не будете. Вы наденете ролики и будете бежать за мной. Это не шутка. Спросите у пресс-секретаря. Она у меня за два-три года работы научилась тому, что многие великие спортсмены не умели делать, и тому, чему ее не учили в школе", - сказал Лукашенко.