Кадыров выразил соболезнования родным жертв взрыва в мечети в Афганистане

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким погибших от взрыва мечети в Афганистане и отметил, что мир нисколько не приблизился к концу кровопролития в стране, одни слова и резолюции, за которыми нет реальных мер.

"Когда это прекратится? Что должно произойти в мире для того, чтобы положить конец кровопролитию афганского народа, продолжающемуся многие десятки лет? К сожалению, мы видим, что за многие годы мир нисколько не приблизился. Одни только резолюции, слова обеспокоенности, за которыми нет реальных мер. Я выражаю соболезнования родным и близким погибших!", - написал он в своем Telegram-канале.