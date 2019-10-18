Пресс-показ фильма "Ленин. Неизбежность" режиссера Владимира Хотиненко

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28 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-показ фильма "Ленин. Неизбежность" режиссера Владимира Хотиненко и творческая встреча с создателями картины.