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РИА Новости

Пресс-показ фильма "Ленин. Неизбежность" режиссера Владимира Хотиненко

15:10 18.10.2019 (обновлено: 15:12 18.10.2019)
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28 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-показ фильма "Ленин. Неизбежность" режиссера Владимира Хотиненко и творческая встреча с создателями картины.
Участники:
- режиссер и продюсер Владимир ХОТИНЕНКО;
- актеры.

Премьера исторической драмы "Ленин. Неизбежность" состоится 31 октября. Уже почти три года идет Первая мировая война — самая жестокая и кровавая в истории человечества. Владимир Ленин долгое время находится в эмиграции и недавно переехал в Цюрих. Посвятивший всю свою жизнь подготовке революции, Ленин упустил ее начало и теперь ищет любую возможность вернуться в Россию, чтобы взять ситуацию в свои руки. А вариантов немного, и в конце концов остается самый невероятный – пересечь территорию воюющей с Россией Германии на поезде.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
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