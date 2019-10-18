Международная научная конференция "Зиновьевские чтения"

Участники:
- сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", президент Международного общества "Россия – Германия" Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности (1999–2008 гг.), советник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст ТЕЛЬЧИК;
- экс-посол РФ в Германии (2010–2018 гг.), председатель попечительского совета Международной общественной организации "Россия – Германия" Владимир ГРИНИН;
- член Комитета по международным делам Государственной Думы РФ, председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей Елена ПАНИНА;
- член Комитета по международным делам Государственной Думы РФ Сергей ЖЕЛЕЗНЯК;
- президент Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры Сергей БАБУРИН;
- директор Института ЕАЭС, вице-президент Международного центра науки и культуры им. А.А. Зиновьева Владимир ЛЕПЕХИН;
- политолог, теле- и радиоведущий, координатор Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Дмитрий КУЛИКОВ;
- арт-директор Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", пианист и композитор Ксения ЗИНОВЬЕВА;
- актив Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", российские и зарубежные политики, дипломаты, журналисты, эксперты, представители культуры и студенты московских вузов.
К обсуждению будут представлены следующие темы: "Новый миропорядок и основные тренды в развитии России на ближайшее десятилетие", "Футурология Александра Зиновьева: предсказанные трансформации и возможные последствия", "Кто правит миром: насилие или любовь?" (молодежный и женский круглый стол) и "Современные глобальные "центры силы" и их миропроекты".
Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" — экспертная площадка, учрежденная агентством "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели клуба: Дмитрий КИСЕЛЕВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева, президент Международного общества "Россия — Германия").
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- сопредседатель Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", президент Международного общества "Россия – Германия" Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности (1999–2008 гг.), советник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст ТЕЛЬЧИК;
- экс-посол РФ в Германии (2010–2018 гг.), председатель попечительского совета Международной общественной организации "Россия – Германия" Владимир ГРИНИН;
- член Комитета по международным делам Государственной Думы РФ, председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей Елена ПАНИНА;
- член Комитета по международным делам Государственной Думы РФ Сергей ЖЕЛЕЗНЯК;
- президент Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры Сергей БАБУРИН;
- директор Института ЕАЭС, вице-президент Международного центра науки и культуры им. А.А. Зиновьева Владимир ЛЕПЕХИН;
- политолог, теле- и радиоведущий, координатор Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Дмитрий КУЛИКОВ;
- арт-директор Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", пианист и композитор Ксения ЗИНОВЬЕВА;
- актив Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня", российские и зарубежные политики, дипломаты, журналисты, эксперты, представители культуры и студенты московских вузов.
К обсуждению будут представлены следующие темы: "Новый миропорядок и основные тренды в развитии России на ближайшее десятилетие", "Футурология Александра Зиновьева: предсказанные трансформации и возможные последствия", "Кто правит миром: насилие или любовь?" (молодежный и женский круглый стол) и "Современные глобальные "центры силы" и их миропроекты".
Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" — экспертная площадка, учрежденная агентством "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели клуба: Дмитрий КИСЕЛЕВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева, президент Международного общества "Россия — Германия").
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/