Международная научная конференция "Зиновьевские чтения"

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29 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится юбилейная 10-я Международная научная конференция "Зиновьевские чтения" на тему: "Александр Зиновьев и предвидение новой геополитической реальности".