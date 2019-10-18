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РИА Новости

Ивановский губернатор рассказал Путину о проекте развития льноводства

15:07 18.10.2019 (обновлено: 15:11 18.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи. 18 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи. 18 октября 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи. 18 октября 2019
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Проект по выращиванию, переработке и производству продукции из льна может быть реализован в Ивановской области в ближайшее время, заявил глава региона Станислав Воскресенский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"С особым вниманием смотрим на льноводство, имею в виду всю цепочку от выращивания льна, заводов по переработке до производства конечной продукции. Инвесторы у нас появились, сейчас финализируем расчеты, и, надеюсь, проект будет реализован в самое ближайшее время", - заявил он.
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Воскресенский рассказал, что некоторые крупные корпорации создали в регионе свыше 2 тысяч рабочих мест. "Прежде всего речь идет о "Согазе", "ИНТЕР РАО", "Россетях": эти компании перенесли часть компетенций из Москвы к нам в Иваново", - сказал губернатор.
По его словам, недавно власти региона договорились с холдингом "Технодинамика" (на 25% принадлежит "Ростеху") о создании фактически парашютного кластера в Иваново на базе крупнейшего завода "Полет".
"Что это означает? Во-первых, будет увеличена выручка самого завода "Полет" примерно на 20%, по информации руководства "Технодинамики". Во-вторых, будет удвоена выручка предприятия, которое занимается лентами для производства парашютов. И, в-третьих, будет перевезен к нам в Иваново НИИ текстильных материалов", - объяснил губернатор, добавив, что это позволит создать еще 150 рабочих мест.
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Воскресенский отметил, что в регионе "системно занялись сельским хозяйством". "Что беспокоило: две трети земель не обрабатывались. Мы приняли план - за пять лет собираемся половину таких земель ввести в оборот. Могу сказать, что уже начиная с 2018 года удалось договориться об инвестициях, которые превышают инвестиции в село за несколько предыдущих лет, вместе взятых. Сейчас эти проекты уже близятся к завершению, можно будет их посмотреть", - сказал губернатор.
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Станислав ВоскресенскийВладимир ПутинИвановская областьЭкономика
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