Ивановский губернатор рассказал Путину о проекте развития льноводства

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Проект по выращиванию, переработке и производству продукции из льна может быть реализован в Ивановской области в ближайшее время, заявил глава региона Станислав Воскресенский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"С особым вниманием смотрим на льноводство, имею в виду всю цепочку от выращивания льна, заводов по переработке до производства конечной продукции. Инвесторы у нас появились, сейчас финализируем расчеты, и, надеюсь, проект будет реализован в самое ближайшее время", - заявил он.

Воскресенский рассказал, что некоторые крупные корпорации создали в регионе свыше 2 тысяч рабочих мест. "Прежде всего речь идет о "Согазе", "ИНТЕР РАО", "Россетях": эти компании перенесли часть компетенций из Москвы к нам в Иваново", - сказал губернатор.

По его словам, недавно власти региона договорились с холдингом "Технодинамика" (на 25% принадлежит "Ростеху") о создании фактически парашютного кластера в Иваново на базе крупнейшего завода "Полет".

"Что это означает? Во-первых, будет увеличена выручка самого завода "Полет" примерно на 20%, по информации руководства "Технодинамики". Во-вторых, будет удвоена выручка предприятия, которое занимается лентами для производства парашютов. И, в-третьих, будет перевезен к нам в Иваново НИИ текстильных материалов", - объяснил губернатор, добавив, что это позволит создать еще 150 рабочих мест.