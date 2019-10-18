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РИА Новости

Российский книжный союз стал членом Международной ассоциации книгоиздателей

14:52 18.10.2019
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МОСКВА 18 окт — РИА Новости. Российский книжный союз избрали членом Международной ассоциации книгоиздателей.
Такое решение было принято в ходе заседания генеральной ассамблеи ассоциации на Франкфуртской международной книжной ярмарке.
"Теперь главная задача ─ это делегировать в руководящие органы МАИ ведущих просвещенных отечественных издателей, чтобы эффективно использовать лучшие мировые практики, в том числе по снижению НДС на бумажные и электронные книги, борьбе с пиратством, пропаганде чтения особенно для детей и молодежи, а также продвижению отечественных авторов и издательских проектов на мировые издательские рынки", - отметил заместитель главы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, член президиума Российского книжного союза Владимир Григорьев.
Международная ассоциация издателей основана в 1896 году во Франции и является старейшим издательским объединением. Сейчас она базируется в Женеве и насчитывает 81 организацию из 69 стран мира. Основная задача – защита свободы печати и поддержка чтения.
Российский книжный союз основан в 2001 году и является негосударственной и некоммерческой организацией, объединяющей ведущих издателей, распространителей книжной продукции, полиграфистов, представителей культурного, научного, образовательного и библиотечного сообществ, бумажной отрасли, в том числе ряд писательских организаций и ассоциаций; всего более 1500 субъектов книжной отрасли России.
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