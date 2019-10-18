Российский книжный союз стал членом Международной ассоциации книгоиздателей

МОСКВА 18 окт — РИА Новости. Российский книжный союз избрали членом Международной ассоциации книгоиздателей.

Такое решение было принято в ходе заседания генеральной ассамблеи ассоциации на Франкфуртской международной книжной ярмарке.

"Теперь главная задача ─ это делегировать в руководящие органы МАИ ведущих просвещенных отечественных издателей, чтобы эффективно использовать лучшие мировые практики, в том числе по снижению НДС на бумажные и электронные книги, борьбе с пиратством, пропаганде чтения особенно для детей и молодежи, а также продвижению отечественных авторов и издательских проектов на мировые издательские рынки", - отметил заместитель главы Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, член президиума Российского книжного союза Владимир Григорьев.

Международная ассоциация издателей основана в 1896 году во Франции и является старейшим издательским объединением. Сейчас она базируется в Женеве и насчитывает 81 организацию из 69 стран мира. Основная задача – защита свободы печати и поддержка чтения.