В Омской области с начала года создали 406 новых социальных предприятий

ОМСК, 18 окт – РИА Новости. С начала года в Омской области создано 406 новых социальных предприятий, идет "колоссальный рост", заявил в пятницу на пленарном заседании международного форума социальных предпринимателей и инвесторов "Инносиб-2019" глава региона Александр Бурков.

В приветственном слове омский губернатор поздравил социальных предпринимателей с принятием на федеральном уровне закона, закрепляющего статус "социальное предприятие", отметив, что регион был одним из инициаторов принятия этого документа, а предложения области были учтены в законе.

"Сегодня мы уже видим, что в 25 регионах пошли по пути Омской области. В первые годы мы делали ставку на детские сады, на дома для пожилых людей, затем стали открываться реабилитационные и оздоровительные центры. Сейчас идет освоение новых ниш – спорта, туризма и социального обслуживания. Задача следующего года для нашего региона – это открытие мест в яслях. За этот период сфера социального бизнеса стала более заметна. С начала этого года у нас зарегистрировано 406 предприятий. Идет колоссальный рост", - сказал он.

Глава региона отметил, что во многом это результат по развитию негосударственного сектора. С ноября власти Омской области планируют запустить новый вид поддержки - субсидии резидентам кластера на реализацию совместных проектов для консолидации усилий предпринимателей в этой сфере.