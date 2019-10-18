Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-18T14:27Z
https://ria.ru/20191018/1559939473.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155903/46/1559034612_0:67:1500:911_1036x0_80_0_0_7627e78f3552cf9e948413355ce00c37.jpg
РИА Новости
Омская область

В Омской области с начала года создали 406 новых социальных предприятий

14:27 18.10.2019
14
© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
ОМСК, 18 окт – РИА Новости. С начала года в Омской области создано 406 новых социальных предприятий, идет "колоссальный рост", заявил в пятницу на пленарном заседании международного форума социальных предпринимателей и инвесторов "Инносиб-2019" глава региона Александр Бурков.
В приветственном слове омский губернатор поздравил социальных предпринимателей с принятием на федеральном уровне закона, закрепляющего статус "социальное предприятие", отметив, что регион был одним из инициаторов принятия этого документа, а предложения области были учтены в законе.
"Сегодня мы уже видим, что в 25 регионах пошли по пути Омской области. В первые годы мы делали ставку на детские сады, на дома для пожилых людей, затем стали открываться реабилитационные и оздоровительные центры. Сейчас идет освоение новых ниш – спорта, туризма и социального обслуживания. Задача следующего года для нашего региона – это открытие мест в яслях. За этот период сфера социального бизнеса стала более заметна. С начала этого года у нас зарегистрировано 406 предприятий. Идет колоссальный рост", - сказал он.
Губернатор Омской области Александр Бурков во время бюджетного послания законодательному собранию
26 сентября, 12:07Омская область
Бурков рассказал о будущих нацпроектах в Омской области
Глава региона отметил, что во многом это результат по развитию негосударственного сектора. С ноября власти Омской области планируют запустить новый вид поддержки - субсидии резидентам кластера на реализацию совместных проектов для консолидации усилий предпринимателей в этой сфере.
Международный форум в сфере социального предпринимательства "Инносиб-2019" проходит в Омске 17-19 октября. Он собрал более тысячи участников - представителей органов власти всех уровней, социальных предпринимателей, лидеров общественных организаций, инвесторов, гостей из 20 российских регионов и 10 зарубежных стран.
000000
Обсудить 0
Омская областьАлександр БурковОмская областьОбщество
Рекомендуем
Омск
В Омске пройдет международный форум "Инносиб-2019"
РИА
Новости
Российский книжный союз стал членом Международной ассоциации книгоиздателей
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Андрей Турчак
Турчак призвал отдать ремонту дворов приоритет при благоустройстве регионов
Скорая помощь
Число погибших в результате взрыва мечети в Афганистане увеличилось до 20
Здание музея Кунстхаус в городе Грац (Австрия)
В Австрии имама приговорили к семи годам тюрьмы за вербовку в ряды ИГ*
Министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади в Москве
В Финляндии глава иорданского МИД обсудит ситуацию в Сирии
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выступает на церемонии открытия VIII Московской конференции по международной безопасности
Патрушев заявил о разработке контртеррористической стратегии БРИКС
Здание Государственной Думы РФ
ГД поддержала проект о подъемных для преподавателей военно-учебных центров
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Кириенко отметил важность сотрудничества государства и общества
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
Патрушев рассказал о боевиках из Сирии и Ирака в Африке и АТР
Вид на Сеул
В Сеуле задержали 19 студентов, проникших на территорию посольства США
Ситуация у СК РФ и Минэкономразвития в связи с задержанием А. Улюкаева
СК отметил важность разработки методик расследования массовых беспорядков
Кассир-контролер
Уральская прокуратура проверит инцидент с кондуктором трамвая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30Правительство разрешило иностранцам регистрировать приезжих в своем жилье
10:20Опергруппа центрального аппарата МЧС выехала к месту прорыва дамбы
10:19Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
10:15В Новокузнецке пропали два подростка
10:15В Болгарии врачи потеряли пациентку в томографе, сообщили СМИ
10:10Названы лучшие фестивали выходных
10:04Число жертв пожара в Ярославской области увеличилось до семи человек
10:00В Красноярском крае после прорыва дамбы пропали без вести 15 человек
09:56Глава МЧС выразил соболезнования родным погибших при разрушении дамбы
09:54Появились фотографии с места прорыва дамбы в Красноярском крае
09:53Глава МЧС приказал расширить площадь поиска пропавших после прорыва дамбы
09:51Группировку МЧС в районе разрушения дамбы увеличат до 300 человек
09:40Силовики 38 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:30МЧС: затопленные из-за прорыва дамбы общежития строили с нарушениями
09:28В Ярославской области завели дело после гибели пяти детей на пожаре
09:28В здание Рады пробралась куница
09:25Власти Сахалина заявили, что не выделяли деньги на поролоновых русалок
09:20Красноярский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при прорыве дамбы
09:16В Индии мужчина "воскрес" во время похорон
09:16У московской пенсионерки в театре украли iPhone X, сообщили СМИ
Лента новостейМолния